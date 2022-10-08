В Татарстане зарегистрировали 336 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 336 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали за сутки 51 человека. За весь период пандемии в республике подтвердилось 182 819 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за сутки в Татарстане выздоровели 98 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 176 245 человек.

Умерли за весь период 2 004 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко