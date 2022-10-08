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В Татарстане зарегистрировали 336 новых случаев заражения коронавирусом

11:13, 08.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 336 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 336 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали за сутки 51 человека. За весь период пандемии в республике подтвердилось 182 819 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за сутки в Татарстане выздоровели 98 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 176 245 человек.

Умерли за весь период 2 004 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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