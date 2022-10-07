За сутки в России зарегистрировали 22 268 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за сутки зарегистрировали 22 268 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране их выявили 21 163 942.

Госпитализировали за сутки 2 025 человек, выздоровели — 39 573. Общее число вылечившихся достигло 20 347 142.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

104 пациента с COVID-19 скончались за сутки. Всего от коронавируса в России умер 387 991 человек.

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Татьяна Леухина