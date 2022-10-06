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За сутки в России зарегистрировали 23 045 случаев коронавируса

11:28, 06.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 23 045 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 23 045 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 141 674.

Госпитализировали за сутки 2 292 человек, выздоровели — 41 536. С начала пандемии от инфекции вылечились 20 307 569 россиян.

За сутки инфекция унесла жизни 108 пациентов, всего — 387 887.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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