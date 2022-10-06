За сутки в России зарегистрировали 23 045 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 23 045 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 141 674.
Госпитализировали за сутки 2 292 человек, выздоровели — 41 536. С начала пандемии от инфекции вылечились 20 307 569 россиян.
За сутки инфекция унесла жизни 108 пациентов, всего — 387 887.
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