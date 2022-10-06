В Татарстане выявили 341 новый случай COVID-19
В Татарстане выявили 341 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрирован 182 141 случай коронавируса.
За сутки госпитализировали 61 пациента, выздоровели 492 татарстанца. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 175 643 человек.
За весь период COVID-19 унес жизни 2 004 татарстанцев. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 октября читайте в подборке интернет-газеты.
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