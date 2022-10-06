Новости общества

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 341 новый случай COVID-19

11:23, 06.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 341 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане выявили 341 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрирован 182 141 случай коронавируса.

За сутки госпитализировали 61 пациента, выздоровели 492 татарстанца. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 175 643 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За весь период COVID-19 унес жизни 2 004 татарстанцев. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 октября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также