Депутат Госдумы об онлайн-ресурсе поиска госпитализированных: «Над этой инициативой стоит очень потрудиться»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила свое мнение о предложении создания в России интернет-сервиса для поиска информации о госпитализациях. Об этом она рассказала RT.

Она считает, что стоит объединить ресурсы медицинских учреждений, чтобы не нужно было «обзванивать все больницы, чтобы узнать, в каком конкретном месте находится родственник».

— Но всё, что касается каких-то дополнительных систем оповещения родственников, — сегодня они действуют. Если кто-то попадает больницу и находится в сознании, то обязательно его родственникам по желанию пациента сообщают об этом, — сообщила Бессараб.

При этом, по ее мнению, такими дополнительными мерами можно нарушить закон о неразглашении врачебный тайны. Над реализацией такой идеи стоит подумать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто, кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень потрудиться, — объяснила депутат.

Напомним, что депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. По его мнению, развитие информационных технологий привело к появлению многочисленных социально важных интернет-ресурсов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг. При этом нетпортала, позволяющего гражданину оперативно получить необходимую информацию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева