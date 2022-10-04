В Татарстане за минувшие сутки выявили 350 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 350 новых случаев COVID-19, всего — 181 454. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

65 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, выздоровели — 676 татарстанцев. С начала пандемии в республике от инфекции вылечили 174 568 человек.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Общее число умерших достигло 2 004.

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Татьяна Леухина