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За минувшие сутки в Татарстане выявили 402 новых случая заражения COVID-19

11:09, 02.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане выявили 402 новых случая заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за минувшие сутки выявили 402 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся в республике составляет 180 734 человека.

По данным на 2 октября 2022 года, в больницах Татарстана из-за коронавируса оказались еще 50 человек. Выздоровели при этом 542 человека, новых умерших от заболевания нет.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина Татарстан

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