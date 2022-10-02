За минувшие сутки в Татарстане выявили 402 новых случая заражения COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 402 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся в республике составляет 180 734 человека.
По данным на 2 октября 2022 года, в больницах Татарстана из-за коронавируса оказались еще 50 человек. Выздоровели при этом 542 человека, новых умерших от заболевания нет.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 октября читайте в подборке интернет-газеты.
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