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За сутки в России зарегистрировали 38 739 случаев COVID-19

11:14, 29.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 38 739 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 38 739 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 948 470 случаев.

Госпитализировали 3 154 пациентов. Выздоровели 57 937 россиян за сутки, всего — 19 979 763.

За сутки скончались от инфекции 109 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 387 163.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 29 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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