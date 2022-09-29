За сутки в России зарегистрировали 38 739 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 38 739 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 948 470 случаев.
Госпитализировали 3 154 пациентов. Выздоровели 57 937 россиян за сутки, всего — 19 979 763.
За сутки скончались от инфекции 109 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 387 163.
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