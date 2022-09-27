В татарстанских лагерях этим летом отдохнули 179 детей из ДНР и ЛНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летом 2022 года в лагерях Татарстана отдохнули 179 детей из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, на сегодняшний день в лагере «Заречье» городского центра «Ял» отдыхают дети из Лисичанска. Для них подготовлена досуговая программа с психологическим сопровождением. В нее также входят экскурсии, творческие и спортивные мероприятия.

Скриншот трансляции

В целом в Татарстане этим летом оздоровительной кампанией охватили 154 398 детей. В республике работали 1 527 лагерей всех форм отдыха.



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Татьяна Демина