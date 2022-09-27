«Ведомости»: в России может появиться Крымский федеральный округ

В России могут создать Крымский федеральный округ по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.

— Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным, — отмечает газета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Создание нового округа объясняют «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий. Для управления ими нужен политический тяжеловес.

Кроме того, по данным издания, Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность, поэтому есть вероятность, что ему «найдут работу там», поскольку там «большой фронт работ».

В июле Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов. Позже сообщалось, что новая должность Рогозина может быть связана со СМИ.

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Татьяна Леухина