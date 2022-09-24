В России за сутки зарегистрировали 51 269 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 51 269 человек. Всего по стране зарегистрировано 20 746 163 случая COVID-19. Госпитализировали за сутки 3 528 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 24 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 58 412 человек, всего вылечившихся — 19 710 599 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 111 россиян. Всего от инфекции скончался 386 662 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин