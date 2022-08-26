В МИД объяснили приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Выдача заграничных паспортов с 10-летним сроком действия приостановлена — это связано с необходимостью переформатирования электронного носителя, сообщили в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.



— С 26 августа 2022 года временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя, — сказано в сообщении.

Фото: pixabay.com

Сегодня посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия по техническим причинам на неопределенный срок.



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Маргарита Головатенко