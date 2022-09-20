Жители Перми несут цветы к госуниверситету в память о жертвах стрельбы в 2021 году

Во вторник, 20 сентября, жители Перми несут цветы к Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ), в котором в этот же день в 2021 году была открыта стрельба. В результате стрельбы погибли шесть человек. Пострадавшими на данный момент признаны 47 человек.



В память о жертвах трагедии неравнодушные горожане возлагают букеты гвоздик, а еще приносят игрушки и венки к восточному входу в учебное заведение — именно здесь в день трагедии год назад организовали стихийный мемориал. Жители в течение нескольких дней возлагали цветы, несли фотографии погибших и зажигали свечи, передает «Интерфакс».

В годовщину трагедии учебное заведение предусмотрело ряд памятных мероприятий. В кампусе студенты организуют концерт памяти, в учебном заведении пройдет открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов. В 13.30 по местному времени в учебном заведении объявят минуту молчания в память о погибших.

СК завершил расследование дела в июле 2022 года. В совершении преступления обвиняется студент Тимур Бекмансуров. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В январе стрелка признали вменяемым. В начале сентября Бекмансуров признал свою вину в зале суда.

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Маргарита Головатенко