Исследование: россияне снизили траты на смартфоны

Фото: Максим Платонов

С 1 по 20 августа средний чек россиян на покупку смартфонов снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 15 440 рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

— Объем продаж в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 26%, — отметили там.

Фото: Максим Платонов

По данным экспертов, снижение среднего чека связано с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники и расширением линейки более дешевых гаджетов.

Недавно Татарстанстат сообщал, что цена на смартфоны для школьников в республике выросла на 6,88%. Покупка телефона обойдется родителям в 10 884 рубля.