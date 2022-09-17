В Татарстане полицейские раскрыли два покушения на убийство

Полицейские Татарстана раскрыли два покушения на убийство — в Набережных Челнах и Елабужском районе. Оба произошли в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции «Центральный» в Набережных Челнах задержали ранее судимую 48-летнюю жительницу, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла кухонным топориком побои своему сожителю. Потерпевший после оказания медицинской помощи отпущен из БСМП.

Полицейские Елабужского района задержали ранее судимого мужчину 1986 года рождения. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес резаную рану шеи своей жене. Установлено, что происшествие произошло на почве внезапно возникшей ссоры.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Следком по Татарстану просит откликнуться очевидцев тяжкого преступления, вмешательство которых 12 апреля 2022 года помогло спастись потерпевшей.



Следствием установлено: 12 апреля с 6.35 до 7.00 в Казани у железнодорожной насыпи между улицами Ботанической и Хади Такташ на автомашине темного цвета с номерными знаками 43-го региона было совершено похищение женщины ее бывшим мужем, также подозреваемым в покушении на ее убийство.

Силовики считают, что умысел мужчины не был доведен до конца, поскольку один из прохожих заметил происходящее и крикнул водителю: «Ты что там делаешь, насилуешь бабу?» Мимо проходили еще двое мужчин. Когда подозреваемый отвлекся на «зрителей», его бывшая жена смогла вырваться и убежать. Предполагаемый преступник также предпочел скрыться.

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Максим Кокунин