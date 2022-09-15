Форварда «Ак Барса» Радулова оштрафовали за толчок соперника клюшкой во время матча с «Торпедо»
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова за действия в матче с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата. Об этом пишет RT.
Комитет рассмотрел эпизод в матче и принял решение наказать Радулова по п. 1.12. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок клюшкой»). Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
В первом периоде матча между «Ак Барсом» и «Торпедо» спортсмен толкнул клюшкой защитника соперника Максима Федотова.
Матч между казанцами и нижегородцами прошел вчера. Игра в Казани завершилась со счетом 2:1.
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