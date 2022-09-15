Форварда «Ак Барса» Радулова оштрафовали за толчок соперника клюшкой во время матча с «Торпедо»

Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова за действия в матче с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата. Об этом пишет RT.

Комитет рассмотрел эпизод в матче и принял решение наказать Радулова по п. 1.12. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок клюшкой»). Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: ak-bars.ru

В первом периоде матча между «Ак Барсом» и «Торпедо» спортсмен толкнул клюшкой защитника соперника Максима Федотова.



Матч между казанцами и нижегородцами прошел вчера. Игра в Казани завершилась со счетом 2:1.



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Татьяна Леухина