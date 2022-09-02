В Советском районе Казани из-за аварии образовалась пробка более чем на 3 км

Фото: скриншот / «Яндекс.Карты»

В Советском районе Казани образовалась пробка протяженностью 3,6 км — она тянется от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты»

Аварии произошли на Мамадышском тракте и на проспекте Победы. Движение сильно затруднено. Стоят «въездные» на этот участок — проспект Альберта Камалеева и улица Патриса Лумумбы, улицы Магистральная и Трудовая.

В целом в городе вечером пятницы наблюдается стабильная дорожная ситуация, пробки оцениваются в три балла.

Сегодня утром в Казани на улице Николая Ершова образовалась пробка длиной в 1 километр. На участке пробки возле здания по адресу: Николая Ершова, 51, в среднем ряду произошла авария. Наиболее сильно было затруднено движение напротив ДК «Сайдаш».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко