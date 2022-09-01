В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Госавтоинспекции в ближайшее время приступят к обсуждению курса езды на электросамокатах для школ, разработанного общественниками, об этом заявил «РИА Новости» замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.



— Есть общественные организации, у которых действительно эти правила давным-давно разработаны. В том числе есть программа обучающая, они готовы этим заниматься, — сказал Логиновский и подчеркнул, что если занятия предполагают уроки безопасности, то в ГИБДД будут только рады инициативе.

Обсуждение запланировано на ближайшее время. Оно пройдет в качестве обсуждения таких уроков в Москве в качестве пилотного региона.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч. Отмечается, что использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных городах в течение последних нескольких лет.



Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.



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Маргарита Головатенко