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В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ

03:31, 01.09.2022
В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Госавтоинспекции в ближайшее время приступят к обсуждению курса езды на электросамокатах для школ, разработанного общественниками, об этом заявил «РИА Новости» замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.

— Есть общественные организации, у которых действительно эти правила давным-давно разработаны. В том числе есть программа обучающая, они готовы этим заниматься, — сказал Логиновский и подчеркнул, что если занятия предполагают уроки безопасности, то в ГИБДД будут только рады инициативе.

Обсуждение запланировано на ближайшее время. Оно пройдет в качестве обсуждения таких уроков в Москве в качестве пилотного региона.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч. Отмечается, что использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных городах в течение последних нескольких лет.

Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Маргарита Головатенко
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