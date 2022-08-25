В воздухе Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз с начала недели зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида в воздухе Казани зафиксировал пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова. Он оказался превышен в два раза — 0,106 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 2,56 раза зафиксировал ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72. Она составила 0,128 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 24 августа по 7 часов 25 августа.



В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина