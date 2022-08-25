В Казани проблемный ЖК «Мелодия» получил заключение о соответствии

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Проблемный ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани получил заключение о соответствии, сообщает Фонд развития территорий.



Общая площадь 19-этажного здания — более 10 тысяч квадратных метров, в нем расположены 170 квартир. Сейчас ожидается разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого квартиры в ЖК «Мелодия» получат 175 граждан.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о достройке дома осенью 2021 года, дом достраивал региональный фонд Татарстана. Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.



Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Вчера сообщалось, что ЖК «Мелодия» в Казани присвоили адрес. Сдача долгостроя планируется в текущем квартале.



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Маргарита Головатенко