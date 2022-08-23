В столице Татарстана вновь временно запретят проход судов по Казанке

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за проведения чемпионата и первенства России по триатлону по дисциплине акватлон временно запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы «Компрессорный мост». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Запрет будет действовать в пятницу, 26 августа, с 15.00 до 18.00, а также в субботу, 27 августа, с 7.00 до 16.00. Он не распространяется на суда, задействованные в подготовке, проведении и участии в спортивном соревновании.

Напомним, запрет на использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы действовал и 13 августа из-за чемпионата России по спорту слепых по триатлону, всероссийских соревнований по триатлону, соревнований по парусному спорту.

Фото: Максим Платонов (архив)

Аналогичный запрет на использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» действовал и 6 августа. Это было связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо».



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Татьяна Демина