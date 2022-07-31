В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

— «Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев. Поэтому призываю всех ещё раз сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно. Более подробные рекомендации для жителей и все необходимые телефоны будут опубликованы на сайте Правительства в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня утром штаб Черноморского флота России был атакован украинским беспилотником. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести.

— Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек, — сказал он.

По его словам, взрывное устройство было маломощным, а БПЛА на который оно было установлено — самодельный.



11 апреля в двух российских областях, граничащих с Украиной, также объявили «желтый» уровень террористической опасности. Его ввели в Белгородской области. На территории Брянской области также установили «желтый» уровень террористической опасности, который изначально должен был действовать лишь 15 суток — с 14 часов 11 апреля до 14 часов 25 апреля, но они были продлены.



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Максим Кокунин