В России выявили 12 248 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 12 248 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 589 221 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 30 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 209 человек, всего выздоровевших — 17 969 342 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян, всего от инфекции скончались 382 395 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко