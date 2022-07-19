СМИ: ретейлеры дадут гарантию на год на ввезенную в Россию по параллельному импорту технику

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят гарантию на год на поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту сложную электронику: бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Об этом сообщил президент АКИТ Артем Соколов.

В случае маркетплейсов это также коснется техники, закупленной компаниями самостоятельно. В настоящее время ретейлеры не дают гарантии на электронику, обычно это прерогатива производителей устройств. По словам Соколова, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определили.

Также при параллельном импорте, когда в некоторых случаях продукцию ушедшего из России бренда можно ввезти без согласия правообладателя, инструкция, как и гарантийный срок будет именно для той страны, из которой товар ввезен, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список включает 96 пунктов: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.



Как рассказывал 17 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, с 6 мая объем параллельного импорта в стране составил около $2 миллиардов. Всего поступило продукции примерно по 130 позициям.



На прошлой неделе стало известно, что в России начали продавать видеоигры для приставок Sony Playstation 4 и 5, а также для ПК на некоторых торговых площадках — в их числе Ozon и Wildberries.



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Татьяна Леухина