В Казани ограничат движение по улице Губкина до 30 августа

Фото: Олег Тихонов

В Казани с 18 июля до 30 августа ограничат движение возле домов №13 и №25, корп. 2 по улице Губкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ограничения дорожного движения связаны со строительством сетей водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 июля стало известно, что в Казани до 10 августа ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольской.

Так, с 18 июля по ул. Чистопольской частично закрывается проезжая часть на участке от дома №86/10 до дома №88. Также полностью перекроют тротуар и движение по местному проезду.

Ограничение связано с организацией дополнительного въезда и выезда со строительной площадки, объяснили в мэрии столицы Татарстана.

Также напомним, что до 24 часов 17 июля недоступен проезд на участке от дома №2г до дома №2 по ул. Салимжанова. Из-за этого закрыто движение троллейбусов №6, 8 и 12.



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Максим Кокунин