В Казани до 10 августа ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольской
В Казани со следующей недели ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольской. Ограничение будет действовать до 10 августа.
С 18 июля по ул. Чистопольской частично закрывается проезжая часть на участке от дома №86/10 до дома №88. Также полностью перекроют тротуар и движение по местному проезду.
Ограничение связано с организацией дополнительного въезда и выезда со строительной площадки, объяснили в мэрии столицы Татарстана.
Напомним, что в Казани до 24 часов 17 июля не доступен проезд на участке от дома №2г до дома №2 по ул.Салимжанова. Из-за этого закрыто движение троллейбусов №6, 8 и 12.
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