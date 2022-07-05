Volkswagen начал закрывать офис в Нижнем Новгороде

Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что закрывается не производство, а офис в Нижнем Новгороде. Это затронет собственных сотрудников «Фольксваген Груп Рус» — примерно 60 человек.

— В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию, — передает «РИА Новости» слова официального представителя Volkswagen Group в России Натальи Костюкович.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов. В начале июня СМИ рассказали, что штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию.



В «Фольксваген Груп Рус» информацию подтвердили и добавили, что предложили сотрудникам, которые хотят уволиться, пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.



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Татьяна Леухина