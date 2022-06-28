В России за сутки выявлен 2 541 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус выявили у 2 541 человека. Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 18 424 105 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 1 425 россиян. Это на 131% больше по сравнению с 27 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали еще 3 414 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 17 851 282.

Умерли за сутки 59 россиян. С начала пандемии коронавирус унес жизни 381 002 жителей страны.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина