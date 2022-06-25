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На трассе М-7 до сих пор наблюдается многокилометровая пробка

18:07, 25.06.2022
На трассе М-7 до сих пор наблюдается многокилометровая пробка
Фото: кадр видео

В Татарстане на трассе М-7 растянулась многокилометровая пробка. Она тянется от Сибирского тракта, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

О заторе сообщили и пользователи соцсетей. На видео, выложенных в соцсети, очевидцы рассказали, что проезжали мимо пробки в течение десяти минут, но так и не видели ее конца.

Очевидцы сообщили «Реальному времени», что из-за пробки на М-7 затор наблюдается и в казанских Дербышках.

Пробка наблюдалась еще вчера — пользователи сообщали о сильном заторе от Сибирского тракта до Kazan Ring практически на 9 км.

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Маргарита Головатенко
АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

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