«Яндекс Go» и Uber восстановили работу после сбоя
Агрегаторы такси «Яндекс Go» и Uber восстановили работу приложений после сбоя. Водителям и курьерам выплатят компенсацию за простой, во время которого они не могли получить заказы.
— Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
О сбоях в работе сервиса сообщили сегодня пользователи из многих городов России, в том числе и Казани. Приложение у клиентов зависало и выдавало ошибку.
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