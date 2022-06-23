В Минтрансе спрогнозировали сохранение не менее 70% парка воздушных судов России в концу 2025 года

Парк эксплуатируемых сейчас воздушных судов в России к концу 2025 года сохранится не менее чем на 70%. Об этом заявил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

Прогноз включен в стратегию развития авиаотрасли до 2030 года, которая утверждена правительством.

Фото: realnoevremya.ru

В программу включили прогнозные показатели деятельности отрасли, в том числе перспективные объемы перевозки пассажиров и оптимальную маршрутную сеть, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что безопасная эксплуатация в стране иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций продлится в течение пяти лет. Такие подсчеты произвел Минтранс.



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Татьяна Леухина