В Казани объявили результаты первой республиканской студвесны среди колледжей

Фото: Лига студентов РТ

В Казани объявили результаты первой «Студенческой весны» для профессиональных образовательных организаций (ПОО) в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Лиги студентов республики.

Участие в мероприятии принимали 329 студентов из 69 образовательных учреждений. Всего они представили семь направлений: «Вокальное», «Театральное», «Танцевальное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Инструментальное», «Медиа».

Первое место завоевал колледж Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Второе место досталось Набережночелнинскому педагогическому колледжу, а третье — Казанскому колледжу технологии и дизайна. Обладателем гран-при стал Казанский колледж информационных технологий.

Фото: Лига студентов РТ (архив)

Первая «Студенческая весна» среди ПОО началась в столице Татарстана 25 мая. Ее организацией и проведением занималась Лига студентов Татарстана. В фестивале приняли участие студенты из 75 образовательных организаций со всей республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

В начале июня татарстанские студенты заняли первое место в общем зачете на Всероссийской студенческой весне для учащихся профессиональных образовательных организаций. Мероприятие проходило с 3 июня в Челябинске. Участие в нем принимали 2 тысячи студентов из 70 регионов России. Татарстан представлял 81 человек.

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Дарья Акимова