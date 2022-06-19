В Татарстане за сутки коронавирус обнаружили у 70 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 70 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировали 151 952 случая заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 47 татарстанцев. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 147 795 жителей республики, из которых 95 — за последние сутки.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина