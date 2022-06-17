Минимальная стоимость полноценной экипировки для триатлона доходит до 200 тысяч рублей

Фото: Олег Тихонов

Минимальная стоимость полного набора экипировки для триатлона может доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал член сборной России по этому виду спорта Василий Пермитин.

Его слова дополнил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун. Он отметил, что стоимость одного только профессионального велосипеда может составлять 100 и больше тысяч рублей. Гидрокостюм для водного этапа может стоить 18-20 тысяч.

Пермитин добавил, что здесь все исключительно индивидуально и зависит от задач и уровня спортсмена. В России есть производители супербюджетных гидрокостюмов, но он указал на их не самое высокое качество. Однако Пермитин заметил, что для непрофессиональных спортсменов это может оказаться хорошим начальным этапом.

Фото: Олег Тихонов

Затем на эту тему высказалась первый вице-президент федерации триатлона России Олеся Заволокина. Она рассказала, что начать можно и с куда меньшими затратами. В самом начале занятия триатлоном можно обойтись самым простым велосипедом и одной парой кроссовок, а заплывы в теплой воде можно проводить и без гидрокостюма. Этого, по ее словам, вполне достаточно, чтобы выходить на короткие дистанции или вовсе участвовать в эстафетном формате триатлона.

Завтра, 18 июня, в соревнованиях по триатлону Ironstar в Казани примут участие более 1 500 человек. На старт выйдут участники не только из Татарстана, но и соседних регионов России, будут и представители других государств. Самому возрастному участнику триатлона , который пройдет завтра, 87 лет.

В соревнованиях по триатлону Ironstar, которые пройдут завтра в Казани, около 10% участников впервые выйдут на дистанцию. Ранее они триатлоном не занимались. По словам Кавуна, их будет 150 человек, из которых 50 приехали в Казань из других районов Татарстана.





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Артем Гафаров