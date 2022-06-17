Минимальная стоимость полноценной экипировки для триатлона доходит до 200 тысяч рублей
Минимальная стоимость полного набора экипировки для триатлона может доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал член сборной России по этому виду спорта Василий Пермитин.
Его слова дополнил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун. Он отметил, что стоимость одного только профессионального велосипеда может составлять 100 и больше тысяч рублей. Гидрокостюм для водного этапа может стоить 18-20 тысяч.
Пермитин добавил, что здесь все исключительно индивидуально и зависит от задач и уровня спортсмена. В России есть производители супербюджетных гидрокостюмов, но он указал на их не самое высокое качество. Однако Пермитин заметил, что для непрофессиональных спортсменов это может оказаться хорошим начальным этапом.
Затем на эту тему высказалась первый вице-президент федерации триатлона России Олеся Заволокина. Она рассказала, что начать можно и с куда меньшими затратами. В самом начале занятия триатлоном можно обойтись самым простым велосипедом и одной парой кроссовок, а заплывы в теплой воде можно проводить и без гидрокостюма. Этого, по ее словам, вполне достаточно, чтобы выходить на короткие дистанции или вовсе участвовать в эстафетном формате триатлона.
Завтра, 18 июня, в соревнованиях по триатлону Ironstar в Казани примут участие более 1 500 человек. На старт выйдут участники не только из Татарстана, но и соседних регионов России, будут и представители других государств. Самому возрастному участнику триатлона , который пройдет завтра, 87 лет.
В соревнованиях по триатлону Ironstar, которые пройдут завтра в Казани, около 10% участников впервые выйдут на дистанцию. Ранее они триатлоном не занимались. По словам Кавуна, их будет 150 человек, из которых 50 приехали в Казань из других районов Татарстана.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым