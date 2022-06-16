Хуснуллин рассказал о начале монтажа очередного этажа кабель-заправочной башни на космодроме Восточный

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о том, что на космодроме Восточный приступили к монтажу 16-го этажа кабель-заправочной башни и технологического оборудования для подготовки ракет класса «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, работы в настоящее время идут полным ходом. Их начали в конце 2021 года, и они выполняются по графику. Хуснуллин добавил, что были опасения из-за кадрового дефицита строителей, однако этот вопрос решен.

Кабель-заправочная башня является одним из самых массивных сооружений стартового комплекса для ракет «Ангара». После монтажа высота объекта составит 66 м, вес — почти 3 тысячи тонн. Всего планируется 17 этажей. Срок службы башни должен составить не меньше 15 лет.

Фото: космодром Восточный/roscosmos.ru

В апреле президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный и ознакомились с ходом строительства, которое ведет ПСО «Казань». После Путин и Лукашенко провели переговоры. По мнению президента России, важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против стран тотальную санкционную войну. Все подробности — в материале «Реального времени».

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Дарья Акимова