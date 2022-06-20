Логистические парки: устойчивый актив для инвестиций

Фото: предоставлено администрацией логопарка «Биек Тау»

В последние годы эксперты постоянно отмечают, что рынок складской недвижимости — один из самых привлекательных активов в эпоху турбулентности и кризисов. Татарстан находится в удобной транспортной локации для Центральной России. Пересечение транспортных потоков и современные логистические комплексы могут привлечь новых инвесторов. Наличие логистического хаба — большой потенциал для любой территории. «Биек Тау» расположен в 2 км от Казани на федеральной трассе М-7, по которой осуществляется логистика грузов в Поволжье, Урал и Сибирь.



Несмотря на снижение объемов импорта, ретейлеры продолжают показывать заинтересованность в складских помещениях и логистических комплексах в выгодной локации. Евгения Аничкова, директор управления коммерческой недвижимостью ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ), говорит:

«На примере нашего объекта могу сказать, что логистический парк, организованный на высоком уровне, — это буквально островок стабильности для бизнеса, который хочет здесь развиваться. В сумме с репутацией Республики Татарстан, которая всегда воспринимается как надежный регион, это открывает огромный потенциал. Казань всегда ощущается развитым с точки зрения бизнеса городом и надежным местом для ведения дел».



Сегодня спрос на качественные складские площади не уменьшается. Логистический комплекс — ценнейший актив в ситуации быстрого развития интернет-торговли и перестройки логистических потоков одновременно. Вместе с этим игроки рынка наблюдают незначительное снижение наполняемости складов товаром, которое объясняется и сезонными факторами, и изменившимися внешними условиями.



К 2024 году планируется завершить магистраль М-12. С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. На сайте компании «Автодор», отвечающей за строительство магистрали, подсчитано, что макроэкономический эффект в результате строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань оценивается в 2,4 триллиона рублей.



«Существующие логистические парки остаются одним из самых привлекательных активов для инвестирования», — подчеркивает эксперт.



В настоящий момент складская недвижимость — устойчивый сегмент. Сейчас ретейлеры заняты поиском новых поставщиков и отладкой новых логистических каналов, а пока распродают закупленные ранее коллекции. Замедление, связанное с изменением пула поставщиков и логистов, может продлиться несколько месяцев. При этом сейчас не возникает массового рынка субаренды.

«И пока ретейл занимается решением внутренних задач, складской бизнес стабильно устойчив: уже в следующем году можно ожидать стабилизации ситуации с товаропотоком. А, значит, мы снова сможем говорить о надежности складских активов в качестве объекта инвестирования», — поясняет Евгения Аничкова.



Логопарк «Биек Тау» является наглядной иллюстрацией того, что многие игроки сохраняют стабильность и продолжают думать о развитии даже на турбулентном рынке.

При этом эксперт подчеркивает, что возможная реализация плана расширения логистического парка сделает «Биек Тау» крупнейшим на территории региона и повысит его инвестиционную привлекательность:

«Расширение «Биек Тау» сделает его самым большим логистическим хабом территории. Это позволит нашему объекту занять доминирующее положение среди остальных локаций на территории Поволжья, ведь качественный, управляемый на должном уровне проект привлекает внимание партнеров», — уверены в компании.



Временное замедление, связанное с изменением структуры бизнеса самого ретейлера, должно пройти незамеченным для арендодателя.



Информация для подготовки материала предоставлена администрацией логопарка «Биек Тау»