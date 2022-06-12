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Canon патентует RF-объективы для APS-C камер

19:55, 12.06.2022
Canon патентует RF-объективы для APS-C камер
Фото: pexels.com

Производитель фототехники, компания Canon подала заявку на регистрацию сразу несколько патентов фикс-объективов. Они создаются на RF-байонета и APS-C камер.

Обозреватели отмечают, что у компании возникла острая необходимость снабдить ее парком оптики. Один или несколько патентов вполне может воплотиться объективы с байонетом RF-S.

Оптическая схема на объектив 18 мм f/2.8. Эскиз из патентной заявки

Однако по этому поводу возникают некоторые сомнения. Часть экспертов отмечают, что заявки на регистрацию патентов могли быть поданы давно и относиться к уже закрытой системе EF-M.

Из описанной документации следует, что заявки на патент поданы на следующие объективы:

  • 14 mm f/2.8
  • 16mm f/2.8
  • 18 mm f/2.8
  • 20mm f/2.8
Артем Гафаров
Технологии

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