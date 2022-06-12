Canon патентует RF-объективы для APS-C камер
Производитель фототехники, компания Canon подала заявку на регистрацию сразу несколько патентов фикс-объективов. Они создаются на RF-байонета и APS-C камер.
Обозреватели отмечают, что у компании возникла острая необходимость снабдить ее парком оптики. Один или несколько патентов вполне может воплотиться объективы с байонетом RF-S.
Однако по этому поводу возникают некоторые сомнения. Часть экспертов отмечают, что заявки на регистрацию патентов могли быть поданы давно и относиться к уже закрытой системе EF-M.
Из описанной документации следует, что заявки на патент поданы на следующие объективы:
- 14 mm f/2.8
- 16mm f/2.8
- 18 mm f/2.8
- 20mm f/2.8
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