В Казани из-за плохой погоды перенесли «Книга-фест»

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Книга-фест», который вечером 8 июня планировалось провести в казанском парке «Черное озеро», перенесли из-за плохой погоды. Он состоится в четверг, 9 июня, на площади перед театром кукол «Экият».



Казанцы смогут поучаствовать в буккроссинге, мастер-классах. Также на фестивале можно будет купить новинки книжных издательств и послушать музыку, сообщает мэрия Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, вечером 9 июня перед театром кукол пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь!». Его участники прочитают стихи русских поэтов и собственные произведения.

Сегодня в Казани дождь. Синоптики прогнозировали от +15 до +18 градусов и сильный ветер. В отдельных районах Татарстана возможны грозы.



В прошлом году «Книга-фест» проходил в Лядском саду Казани. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина