На фоне Пушкина: казанские интеллектуалы на «Книга-фесте» в Лядском саду

22:00, 06.06.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Лядском саду Казани прошел очередной «Книга-фест» («Китап-фест»). Все пункты программы фестиваля — мастер-классы, встречи с писателями, литературный квест и тематические книжные выставки — нашли своих зрителей и участников. В этом убедился фотокорреспондент «Реального времени».


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