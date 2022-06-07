Челнинский «КАМАЗ» примет участие в первенстве ФНЛ в сезоне-2022/23

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов примет участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2022/23. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Соответствующее письмо было направлено в ФНЛ.

— КАМАЗ будет участвовать в розыгрыше следующего сезона, — сообщил источник.

В минувшем сезоне «КАМАЗ» занял 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и должен был покинуть лигу по спортивному принципу, опустившись в ФНЛ-2.

Татьяна Леухина