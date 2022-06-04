Лавров: учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет потерь бюджета

Никаких потерь российского бюджета в связи с нефтяными санкционными ограничениями Евросоюза не фиксируется. Об этом в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

По словам Лаврова, Россия извлекла из этого урок: никогда впредь не полагаться на людей на Западе.

Вчера цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022-го поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта текущего года. Несколько дней назад стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2022-го на лондонской бирже ICE достигла $119,22 за баррель.



Татьяна Леухина