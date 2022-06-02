Правительство России направит 17 млрд рублей на покупку облигаций отечественных авиакомпаний
Российские власти приобретут облигации авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора». На эти цели предусмотрели 17 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.
В частности, на покупку облигаций «Сибири» выделят более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» — чуть менее 3 млрд рублей, «Авроры» — порядка 366 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства России.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Данное решение входит в комплекс мер властей по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления.
Недавно власти России направили еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию аэропортам юга. Поддержку получат воздушные гавани в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске и других городах.
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