В Казани продают копию скандальной лестницы в доме Коровина

В Казани выставили на продажу лестницу, похожую на декор в доме Коровина. Публикация о продаже размещена на сайте бесплатных объявлений Avito.

Продавец в объявлении указал, что лестница выполнена из чугуна, ступени вылиты художественным литьем. Габариты одной ступени — 998 мм на 320 мм, а ее вес — 12 кг.

Как выяснило «Реальное время», лестница — новая и является копией скандальной лестницы, вокруг которой в октябре 2020 года разгорелся скандал — тогда ее купила визажист и антиквар из Уфы Рада Русских.

В 2020 году, после того как Русских похвалилась покупкой в соцсетях, к процессу подключились краеведы и градозащитники. У дома не было статуса объекта, обладающего признаками культурного наследия, и собственник мог распродавать его «начинку». Визажист настаивала, что сделка была законной, и она намеревалась отреставрировать и сохранить ее.

Фото: avito.ru

В марте 2021-го лестницу взяли под государственную охрану. Специалисты Центра культурного наследия Татарстана и Комитета по охране культурного наследия провели историко-архивные исследования, чтобы определить историко-культурную ценность здания в целом. В результате здание включили в список ценных градоформирующих объектов. Теперь по статусу охране подлежат: объемно-пространственная композиция, подлинные материалы дома, отделки фасадов. Охраняется и лестница, связывающая помещения первого и второго этажей (три пролета вместе с чугунными площадками).

Маргарита Головатенко