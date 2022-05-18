Чемезов рассказал Путину о ракетоносце Ту-160М, который модернизировали в Казани

Фото: Ростех

Глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М завершилась. Об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Мы фактически создали новую машину. Остался только прежний внешний вид, а так, по сути, там все новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на Казанском заводе где-то в 1980-х годах, — передает его слова пресс-служба Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут в Минобороны России до конца второго квартала текущего года.

Построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет 12 января. Ту-160М летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». Полет он совершил с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»).

В январе этого года Минобороны России сообщало, что два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.

Татьяна Леухина