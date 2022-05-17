Кадыров рассказал о визите Минниханова в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале рассказал о сегодняшнем визите президента Татарстана Рустама Минниханова в республику.

Так, Кадыров поблагодарил Минниханова за почтительное отношение к памяти своего отца Героя России, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, чью могилу он посетил и возложил цветы. По словам Минниханова, Ахмат Кадыров был знаковой фигурой, который пользовался большим уважением в мусульманском мире. Он подчеркнул, что первый президент Чечни сделал очень многое для ее народа, ислама и в целом для России.

Также Минниханов встретился с дядей нынешнего главы Чечни — председателем Совета алимов СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым. Тот поблагодарил его за визит и отметил вклад первых президентов Татарстана и Чечни Минтимера Шаймиева Ахмата Кадырова в развитии двух республик.

Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Чечню. Вместе с ним в республику прибыл генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Их встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе встречи главы республик подписали план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Чечней в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Дарья Акимова