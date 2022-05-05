Прокуратура Татарстана проверит информацию о травмировании ребенка куском железной проволоки из батона

Фото: прокуратура Татарстана

Буинская городская прокуратура начала проверку после случая травмирования девочки куском железной проволоки из батона, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство с привлечением специалистов профильных ведомств выяснит обстоятельства инцидента. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мать девочки сообщила в социальных сетях, что ее дочь чуть не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне, и поранилась. Родители самостоятельно помогли ей. Женщина предположила, что проволока может быть куском металлической губки для мытья посуды.

Фото: pixabay.com

После этого случая следственные органы СК России по Татарстану начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Маргарита Головатенко