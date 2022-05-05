Прокуратура Татарстана проверит информацию о травмировании ребенка куском железной проволоки из батона
Буинская городская прокуратура начала проверку после случая травмирования девочки куском железной проволоки из батона, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство с привлечением специалистов профильных ведомств выяснит обстоятельства инцидента. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее мать девочки сообщила в социальных сетях, что ее дочь чуть не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне, и поранилась. Родители самостоятельно помогли ей. Женщина предположила, что проволока может быть куском металлической губки для мытья посуды.
После этого случая следственные органы СК России по Татарстану начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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