В 10 регионах России обновят электротранспорт — Татарстана в списке нет
10 регионов России включены в программу комплексного развития городского электрического общественного транспорта. Татарстан в этот список не вошел, сообщается на сайте правительства страны.
Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, электротранспорт обновят в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Сахалинской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
Работы стартуют уже в этом году и продолжатся до 2027 года. Предусматриваются поставка свыше 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, строительство и реконструкция более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов. Предполагаемый объем инвестиций превышает 230 млрд рублей.
В прошлом месяце Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по стимулированию в республике спроса на электротранспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры для него. В список включены шесть мероприятий. Половину из них планируют реализовать в третьем квартале текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».
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