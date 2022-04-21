В 10 регионах России обновят электротранспорт — Татарстана в списке нет

10 регионов России включены в программу комплексного развития городского электрического общественного транспорта. Татарстан в этот список не вошел, сообщается на сайте правительства страны.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, электротранспорт обновят в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Сахалинской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

Фото: realnoevremya.ru

Работы стартуют уже в этом году и продолжатся до 2027 года. Предусматриваются поставка свыше 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, строительство и реконструкция более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов. Предполагаемый объем инвестиций превышает 230 млрд рублей.

В прошлом месяце Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по стимулированию в республике спроса на электротранспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры для него. В список включены шесть мероприятий. Половину из них планируют реализовать в третьем квартале текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова