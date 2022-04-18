Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за сближение России и ЕС

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен видит угрозу в возможном альянсе РФ — Китай. Она считает важным сближение России и Европы для обеспечения безопасности.

— Дать появиться первой военной державе мира, я полагаю, это большая опасность, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Фото: pixabay.com

После окончания спецоперации на Украине нужно будет дипломатическим путем попытаться избежать этого слияния, которое может стать «угрозой XXI века», считает кандидат в президенты Франции.

На прошлой неделе Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО.



Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. В ходе его Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон стали лидерами.



Татьяна Леухина