Почти 70% казанцев планируют ездить на старой резине в этом летнем сезоне

В Казани 68% жителей планируют в новом летнем сезоне ездить на старой резине. Такие данные получили после проведенного исследования аналитики цифровой платформы «Мой_Сервис Авто».

Только у 30% в планах обновить свой комплект летних шин. Также почти 40% казанцев отметили сильный рост цен на новую импортную резину, а каждый третий — дефицит продукции определенных брендов. Среди тех, кто планирует купить новые шины в этом году, 47% готовы приобрести продукцию российского производства, 41% — европейского, 5% — китайского.

Кроме того, 65% сообщили, что отложили обновление резины до конца апреля — начала мая. Каждый третий житель Казани надеется заменить ее в ближайшее время. По словам бизнес-лидера команды «Мой_Сервис» Светланы Бери, 73% казанцев пользуются услугами шиномонтажа при замене комплекта шин, 23% делают это сами.

Фото: realnoevremya.ru

Осенью прошлого года шиномонтажник из Набережных Челнов Павел Марьянов рассказывал, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, это стоит делать, когда установится среднесуточная температура в +4 градуса.

Дарья Акимова