Челнинский шиномонтажник рассказал, когда нужно менять резину
Менять летнюю резину на зимнюю нужно уже на следующей неделе. Об этом заявил шиномонтажник из Челнов Павел Марьянов.
По его словам, менять резину нужно, когда установится среднесуточная температура в +4 градуса. В первую неделю ноября уже будет минусовая температура, поэтому стоит поменять резину в конце октября, тем более 30 и 31 октября — это выходные, передают его слова «Челнинские известия».
Согласно прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева, в Казани в ближайшую декаду, с 12 по 21 октября, сохранится теплая и комфортная погода. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы.
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