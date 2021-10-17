Челнинский шиномонтажник рассказал, когда нужно менять резину

Менять летнюю резину на зимнюю нужно уже на следующей неделе. Об этом заявил шиномонтажник из Челнов Павел Марьянов.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, менять резину нужно, когда установится среднесуточная температура в +4 градуса. В первую неделю ноября уже будет минусовая температура, поэтому стоит поменять резину в конце октября, тем более 30 и 31 октября — это выходные, передают его слова «Челнинские известия».

Согласно прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева, в Казани в ближайшую декаду, с 12 по 21 октября, сохранится теплая и комфортная погода. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы.

